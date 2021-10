Teatro di Roma | ‘Dominio Pubblico – La Città agli Under 25’ | formazione gratuita nelle arti sceniche I progetti in partenza

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dare ascolto ad una generazione, quella degli25, che sente su di sé il peso do un futuro migliore: è questo l’impegno di Dominio2021 che torna con la nona edizione. No Present è la call to action lanciata quest’anno che dal 4 Ottobre a Dicembre 2021 invita gli25 ad intraprendere un percorso formativo di guida alla visione degli spettacoli e di incontri con i più grandisti della scena teatrale estica contemporanea, finalizzato alla produzione, organizzazione e promozione del festival multidisciplinare. Foto: Roberta Ungaro via HF4 Quattroformativi per 11 mesi di attività culturali: dalle azioni urbane di MA®T (progetto di riqualificazione di aree periferiche attraverso la street art) all’entrare a fare parte della Redazione ...