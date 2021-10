Tassa minima globale sempre più giù: l’Irlanda ottiene che non superi il 15%, l’aliquota che già applica alle multinazionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si affloscia ancora di più il progetto di introdurre una Tassa minima globale sui profitti delle multinazionali. Domani se ne parlerà in sede Ocse ma l’Irlanda ha già fatto trapelare di aver ottenuto concessioni alle sue richieste. In particolare il testo non prevederebbe più un’ imposta di “almeno il 15%” ma “del 15%”, quindi esattamente in linea con il prelievo che già applica adesso Dublino (fatti salvi accordi particolari che possono ulteriormente ridurre il carico fiscale sulla singola azienda). Un nuovo depotenziamento dopo che l’asticella è stata via via abbassata nei mesi scorsi. Si era partiti con una proposta del 21% si è scesi fino all’almeno 15% concordato nel corso del vertice G20 di Venezia dello scorso luglio. Accordo che non era però stato sottoscritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si affloscia ancora di più il progetto di introdurre unasui profitti delle. Domani se ne parlerà in sede Ocse maha già fatto trapelare di aver ottenuto concessionisue richieste. In particolare il testo non prevederebbe più un’ imposta di “almeno il 15%” ma “del 15%”, quindi esattamente in linea con il prelievo che giàadesso Dublino (fatti salvi accordi particolari che possono ulteriormente ridurre il carico fiscale sulla singola azienda). Un nuovo depotenziamento dopo che l’asticella è stata via via abbassata nei mesi scorsi. Si era partiti con una proposta del 21% si è scesi fino all’almeno 15% concordato nel corso del vertice G20 di Venezia dello scorso luglio. Accordo che non era però stato sottoscritto ...

Advertising

docst : RT @GabrieleIuvina1: Tassa minima globale: l'Irlanda pare sia stata in grado di ottenere una concessione di vasta portata nei negoziati. No… - AigetEnergia : Associazioni evidenziano come tassa finirebbe per causare ulteriore aumento bollette, perché operatori non potrebbe… - g_zerbato : RT @GabrieleIuvina1: Tassa minima globale: l'Irlanda pare sia stata in grado di ottenere una concessione di vasta portata nei negoziati. No… - GabrieleIuvina1 : Tassa minima globale: uno studio legale internazionale sostiene che l'accordo G20/OCSE può essere attuato in Europ… - iuvinale_n : RT @GabrieleIuvina1: Tassa minima globale: l'Irlanda pare sia stata in grado di ottenere una concessione di vasta portata nei negoziati. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassa minima Vela. Sulla rotta dei mori il 'Memorial Nicola Rum' Livorno - Giglio ...a tale riguardo sarà obbligatorio indossare le mascherine sanitarie e mantenere una distanza minima ... Ammissione e tassa di iscrizione: Possono partecipare alla manifestazione tutte le imbarcazioni e ...

Dopo il bla bla bla, è tempo di agire sul clima. Ecco le chance per l'Italia ... la tassazione minima sull'energia allo scopo di rendere meno competitivi i combustibili fossili, l'... l'introduzione di una tassa sul carbonio sui prodotti importati da paesi che non hanno misure ...

Tassa minima globale Ocse, quali conseguenze sui mercati? Morningstar Draghi, Nato appare meno interessata all’Europa Il premier: il Governo non turba la ripresa con attacchi fiscali. E annuncia: in manovra misure strutturali su bollette ...

...a tale riguardo sarà obbligatorio indossare le mascherine sanitarie e mantenere una distanza... Ammissione edi iscrizione: Possono partecipare alla manifestazione tutte le imbarcazioni e ...... la tassazionesull'energia allo scopo di rendere meno competitivi i combustibili fossili, l'... l'introduzione di unasul carbonio sui prodotti importati da paesi che non hanno misure ...Il premier: il Governo non turba la ripresa con attacchi fiscali. E annuncia: in manovra misure strutturali su bollette ...