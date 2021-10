Tasnim Ali | la “tiktoker con il velo” | “Nessuno mi affitta casa perché porto l’hijab e ho origini egiziane ma sono italiana… Non è razzismo?”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)lelasoltantoha il. È l’assurda storia denunciata via social daAli, famosa come “lacon il”. Lo sfogo è stato reso pubblico su Instagram, dove l’influencer è seguita da oltre 120mila persone. “miun appartamentohoile ho un nome straniero, nonostante tra l’altro io sia italiana. Come si chiama questo?”.è italiana a tutti gli effetti: è nata ad Arezzo da genitori egiziani (suo padre è l’Imam della Magliana), ma è cresciuta per il resto della sua vita a Roma… e il suo accento ne ...

Advertising

rep_roma : 'Nessuno mi affitta casa perchè porto il velo'. La denuncia di Tasnim Ali, influencer che racconta la sua cultura s… - rep_roma : 'Nessuno mi affitta casa perchè porto il velo'. La denuncia di Tasnim Ali, influencer che racconta la sua cultura s… - JohnnyMardkhah : 'Nessuno mi affitta casa perchè porto il velo'. La denuncia di Tasnim Ali, influencer che racconta la sua cultura s… - glooit : “Quando vedono il velo spariscono e non mi affittano casa”, la denuncia della tiktoker Tasnim Ali leggi su Gloo… - Rolfi39 : RT @LaStampaTV: VIDEO | 'Non mi affittano casa perchè porto il velo': la denuncia dell'influencer Tasnim Ali -

Ultime Notizie dalla rete : Tasnim Ali

Repubblica Roma

05/09/2021 ADDETTI AI LAVORI E L'INFLUENCERPROMUOVONO EVENING DRESSES SHOW 2021 E SALERNO COME RIFERIMENTO INTERNAZIONALE PER LA MODA DA SERA Applausi a scena aperta per la terza edizione i Evening Dresses Show, l'evento di moda per ..., conosciuta dagli utenti della rete come l'influencer con il velo, perché ha il capo e collo coperto dall'hijab, ma scoperto il volto, giorno dopo giorno vede aumentare il numero dei ...lo ha denunciato la stessa ragazza nelle storie del suo profilo Instagram, spiegando quanta fatica stia facendo per trovare una sistemazione insieme ...