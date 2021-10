Taiwan e la grande paura della Cina | 156 aerei da guerra sorvolano l’isola «Potranno invaderci nel 2025»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal 1° al 4 ottobre laha fatto volare 156da combattimento nella zona di identificazione che circonda. Il ministroDifesa di: «Latra 4 anni avrà ridotto il costo e le perdite per un attacco al livello più basso possibile»

...macinati finora da Pechino Nel 2013 Pechino ha superato gli Stati Uniti diventando la più..., le tensioni peggiori in 40 anni Reazioni pesanti da parte del ministero della Difesa di,......della Difesa Chiu Kuo - cheng ha dichiarato che la Cina sarà pienamente in grado di invadere... la piùfuga di dati sensibili riguardanti i paradisi fiscali. Si tratta di Feng Qiya , ...Dal 1° al 4 ottobre la Cina ha fatto volare 156 aerei da combattimento nella zona di identificazione che circonda Taiwan. Il ministro della Difesa di Taiwan: «La Cina tra 4 anni avrà ridotto il costo ...“Siamo d’accordo, ci atterremo all’accordo di Taiwan e abbiamo chiarito che non penso che dovrebbe fare altro che rispettare l’accordo”, ha aggiunto. “Ho parlato con Xi (il presidente cinese Xi Jinpin ...