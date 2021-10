“Svolte giuste” | A2A presenta il punto di vista dei territori sul futuro della transizione ecologica in Italia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Il sesto assessment report dell’IPCC – Intergovernamental Panel on Climate Change conferma che senza una decisa svolta sulla decarbonizzazione subiremo le gravi conseguenze del climate change. L’Earth Overshoot Day, il giorno in cui la Terra esaurisce le proprie risorse rigenerabili, si avvicina sempre di più: quest’anno inè stato il 13 maggio. Da queste consapevolezze e con la volontà di dare un contributo allo sviluppo sostenibile, A2A ha disegnato nel 2021 il suo piano strategico decennale che prevede investimenti per 16 miliardi di euro suenergetica ed economia circolare”. È quanto ha affermato Marco Patuano, presidente del Gruppo A2A, in occasione dell’incontro “Le– Ildideisul ...

Advertising

fisco24_info : Patuano (A2A): 'Nella transizione ascoltare le comunità': 'Il parere della comunità è qualcosa da ascoltare'. Così… - ultimenews24 : Gli stakeholder di A2A sono futuristi, proiettati verso l’innovazione tecnologica (per il 60,4%), pur consapevoli c… - lifestyleblogit : A2A presenta 'Svolte giuste', punto di vista stakeholders su transizione - - zazoomblog : A2A presenta ‘Svolte giuste’ punto di vista stakeholders su transizione - #presenta #‘Svolte #giuste’ #punto - ale_manfre : RT @gruppo_a2a: Oggi all'evento 'Il punto di vista dei territori sul futuro della transizione ecologica in Italia' presentiamo i risultati… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolte giuste

È quanto ha affermato Marco Patuano, presidente del Gruppo A2A, in occasione dell'incontro "Le- Il punto di vista dei territori sul futuro della transizione ecologica in Italia" , ...... presenta i principali risultati del progetto di ascolto degli stakeholder nei territori in cui il Gruppo A2A opera, svoltosi tra giugno e settembre 2021, durante l'evento 'Le- Il ...“Il parere della comunità è qualcosa da ascoltare”. Così Marco Patuano, presidente A2A, racconta ‘Le svolte giuste della transizione ecologica’, progetto di ascolto degli stakeholder nei territori in ...(Teleborsa) - "Il sesto assessment report dell'IPCC - Intergovernamental Panel on Climate Change conferma che senza una decisa svolta sulla decarbonizzazione subiremo le gravi conseguenze del climate.