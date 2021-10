Striscia la Notizia | il dramma di Brumotti | guardate come lo hanno ridotto FOTO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)laha il suo paladino, il suo coraggioso eroe, che da anni, in sella sua bici, con le sue doti acrobatiche di “free styler delle due ruote”, ha intrapreso il tortuoso percorso di giornalista intento a denunciare, a raccontare, ildello spaccio della droga.la(Facebook)Da Nord a Sud, Vittorio, è sempre impegnato nel doppio volto di conduttore, sportivo e reporter, e non ha mai mollato.è diventato un personaggio scomodo: da Rogoredo, quartiere storico dello spaccio milanese, a Secondigliano, cuore dell’illegalità di Napoli, passando per altre decine di città italiane, l’inviato diha ormai sposato questa missione. Quella di cogliere sul fatto gli spacciatori. Lo chiamano infame, ...

Advertising

fanpage : Violenta aggressione a Vittorio #Brumotti. - costa577 : HOMEPAGESPETTACOLOTELEVISIONE TELEVISIONE “Striscia la notizia”, l’aggressione all’inviato è feroce: sangue sul vol… - tweetnewsit : ?? Brumotti: la drammatica notizia è arrivata in questi istanti ?? - Gianni_Gia_ : Promemoria. Appena tre settimane e il suo ultimo monologo nel programma oggi introvabile mi pare fu 'padroni a casa… - MontiFrancy82 : @Striscia LA NOTIZIA: NELLA RUBRICA “CAPOLAVORI ITALIANI IN CUCINA” LA ZUPPIERA DI PASTA E PESCI DELL’ADRIATICO DI… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

la, Vittorio Brumotti preso a pugni in provincia di Foggia: 'Non mi fermo' . Brutta avventura per che è stato accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo. Per lui truma ...Nella puntata di 'la' di martedì 5 ottobre, Max Laudadio torna a parlare di ludopatia . Questa volta, l'inviato del tg satirico ha scoperto che diversi frontalieri ai quali è inibito il gioco d'azzardo ...Striscia la Notizia ha il suo paladino, il suo coraggioso eroe, che da anni è intento a a raccontare, il dramma dello spaccio della droga.Vittorio Brumotti è stato aggredito in provincia di Foggia mentre girava un servizio per Striscia la notizia. L'inviato riporta un trauma facciale. Le immagini mostrano le sue ferite. Noi e i nostri f ...