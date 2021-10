STREET FIGHTER V: Nuovi costumi per sostenere la ricerca sul cancro al seno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In onore del mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, STREET FIGHTER V sta collaborando con la Breast Cancer Research Foundation (BCRF), i più grandi finanziatori privati della ricerca sul cancro al seno nel mondo, per offrire costumi a tema completamente Nuovi per i personaggi giocabili Chun-Li e Ryu. Questi costumi di beneficenza color rosa in edizione speciale sono progettati per portare più consapevolezza e supporto per la ricerca sul cancro al seno. I due costumi BCRF per Chun-Li e Ryu saranno disponibili a livello globale nelle versioni PS4 e Steam di STREET FIGHTER V per un periodo di tempo limitato, ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In onore del mese della sensibilizzazione sulalV sta collaborando con la Breast Cancer Research Foundation (BCRF), i più grandi finanziatori privati dellasulalnel mondo, per offrirea tema completamenteper i personaggi giocabili Chun-Li e Ryu. Questidi beneficenza color rosa in edizione speciale sono progettati per portare più consapevolezza e supporto per lasulal. I dueBCRF per Chun-Li e Ryu saranno disponibili a livello globale nelle versioni PS4 e Steam diV per un periodo di tempo limitato, ...

