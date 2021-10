Strage Erba: assolto Azouz, non calunniò Rosa e Olindo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Azouz Marzouk, l'ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della Strage di Erba del 2006, è stato oggi assolto dall'accusa di calunnia "perché il fatto non ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Marzouk, l'ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladidel 2006, è stato oggidall'accusa di calunnia "perché il fatto non ...

