“Stiamo trattando” | la telenovela Mbappé può finire prima del previsto

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e non solo: lasi arricchisce, ma puòdel“Resto, non resto. E se resto, a quali condizioni?”. Pensieri su pensieri, quelli che staranno assillando la testa di Kylian. Il fuoriclasse francese è in scadenza contrattuale nel prossimo 2022 e rischia di salutare Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... che non esclude, anzi sembra suggerire, che in realtà il futuro di suo figlio potrebbe essere ancora con la maglia del club parigino: 'Attualmenteparlando con il Paris Saint - Germain di un ...Quante parole ? Fayza Lamari ha infatti parlato così in un'intervista a Le Parisien: 'Attualmenteparlando con il Psg di un possibile rinnovo e tutto procede bene. Lunedì scorso ne ho anche ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Il bollettino: 3.235 nuovi casi e 39 morti. Tasso di positività 1,1% ...Ecco, forse quest’ultima parte è quella più verosimile, senz’altro più verosimile rispetto all’ipotesi che Kylian appenda le scarpe al chiodo. Ora entra in scena la mamma: staremo a vedere la piega ch ...