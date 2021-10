Stekelenburg | stagione finita per il portiere | il comunicato dell’Ajax

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)per Maarten: ecco la notain cui annuncia l’operazione del, anche ex Roma L’Ajax annuncia l’operazione di Maartenper ilex Roma. Ecco la nota sui social della società olandese che ora dovrà correre ai ripari per tutto il resto dell’annata. «Maartennon potrà più giocare con l’Ajax in questa. Ilè fermo da tempo a causa di un infortunio e ora servirà un’operazione per ottenere il pieno recupero». We are with you, Maarten Maartenwill no longer be able to feature for Ajax this season. The goalkeeper has been sidelined for some time with an ...