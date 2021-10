Steam Deck entra in azione con un gameplay di The Witcher III (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non si sa ancora quando lo Steam Deck uscirà ma almeno, cominciano a uscire nuovi dettagli e soprattutto gameplay su questa portatile che tanto ha fatto discutere. È lo stesso account Twitter di The Witcher che riporta un piccolo video dedicato alla console Valve, con protagonista The Witcher III: Wild Hunt. Il gameplay purtroppo non è in presa diretta, visto che il focus sembra andare verso la portabilità e la potenza, visto che comunque sembra che il titolo giri fluidamente, senza intoppi e probabilmente al massimo della risoluzione. Del resto Steam Deck ha sicuramente l'hardware per far girare un titolo del 2015, che per quanto esoso possa essere, ha già sei anni sul groppone. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non si sa ancora quando louscirà ma almeno, cominciano a uscire nuovi dettagli e soprattuttosu questa portatile che tanto ha fatto discutere. È lo stesso account Twitter di Theche riporta un piccolo video dedicato alla console Valve, con protagonista TheIII: Wild Hunt. Ilpurtroppo non è in presa diretta, visto che il focus sembra andare verso la portabilità e la potenza, visto che comunque sembra che il titolo giri fluidamente, senza intoppi e probabilmente al massimo della risoluzione. Del restoha sicuramente l'hardware per far girare un titolo del 2015, che per quanto esoso possa essere, ha già sei anni sul groppone. Leggi altro...

