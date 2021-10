Stadi | l’annuncio del sottosegretario Costa | “a breve la riapertura al 100%”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Il campionato e’ ancora lungo, sara’ bello e combattuto. Vinca il migliore, chi sapra’ esprimere il calcio migliore. Tifo Milan ma viva lo sport. Proprio lo sport ha lanciato dei segnali importanti. Tra l’altro e’ stato un anno eccezionale in quanto a risultati conseguiti. Il calcio e lo sport hanno lavorato da apripista.degli? Il nostro Paese ha scelto di fare un percorso a tappe con la consapevolezza di non volere avere battute d’arresto. Io confido che se il quadro continuera’ ad essere positivo, e non ci sono motivi per pensare il contrario, da qui a qualche settimana si arrivera’ aldi capienza negliin Italia”. Sono le dichiarazioni delal Ministero della Salute Andreaa Radio Punto Nuovo. Caso razzismo in Serie A, il ...