Squid Game | il creatore della serie Netflix ha venduto il pc mentre scriveva la sceneggiatura

Il creatore dello show di Netflix Squid Game ha dovuto interrompere la sceneggiature perché ha dovuto vendere il suo pc per pochi dollari: ecco cosa è successo. Squid Game è il fenomeno Netflix del momento. La serie coreana che racconta di un gioco di sopravvivenza estremo sta piacendo davvero a tutti, ma non tutti sanno che lo sceneggiatore a un certo punto ha dovuto interrompere la scrittura perché è stato costretto a vendere il suo personal computer. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal Hwang Dong-hyuk, il creatore e regista di Squid Game, ha avuto l'idea per lo show mentre ancora viveva con sua madre e sua nonna. Ma, purtroppo, a un certo punto ha dovuto smettere di ...

