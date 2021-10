Spezia, lesione al polpaccio per Bourabia: il comunicato del club (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo Spezia ha comunicato l’esito degli esami medici effettuati da Bourabia e Amian: l’annuncio ufficiale del club «Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mehdi Bourabia hanno evidenziato una lesione distrattiva al polpaccio della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso presso il centro FK di Aulla. Nessuna lesione muscolare invece per Kelvin Amian, uscito anzitempo dalla sfida del “Bentegodi” di Verona, e per il quale gli esami diagnostici hanno evidenziato un sovraccarico con infiammazione della regione pubica, per il quale il calciatore effettuerà lavoro di scarico nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lohal’esito degli esami medici effettuati dae Amian: l’annuncio ufficiale del«LoCalcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mehdihanno evidenziato unadistrattiva aldella gamba destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso presso il centro FK di Aulla. Nessunamuscolare invece per Kelvin Amian, uscito anzitempo dalla sfida del “Bentegodi” di Verona, e per il quale gli esami diagnostici hanno evidenziato un sovraccarico con infiammazione della regione pubica, per il quale il calciatore effettuerà lavoro di scarico nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

