Speranza | “Tennis & Friends evento che richiama attenzione sulla prevenzione”

Roma – "Anche quest'anno Tennis & Friends ci aiuta a richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso: la nostra salute". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in vista della manifestazione del Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre, alla decima edizione. "Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di screening è fondamentale per evitare l'insorgere di patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con programmi mirati e con campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo investendo con grande attenzione, anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha sottratto."

