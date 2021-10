"Sostenibilità: una straordinaria opportunità per ripensare i business e costruire una società migliore" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nell'accezione più nobile per Sostenibilità si intende la " condizione di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nell'accezione più nobile persi intende la " condizione di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità una "Sostenibilità: una straordinaria opportunità per ripensare i business e costruire una società migliore" Le imprese che si accontentano di una sostenibilità accorciata resterebbero indietro: in chiave economica vuol dire che uscirebbero dal mercato. Stiamo cercando una maggiore consapevolezza su questa ...

Eye2021: politica, cultura, festa. Dai giovani idee per il futuro dell'Europa ... spiegano all'Europarlamento, "mira a promuovere l'uguaglianza, l'inclusione e la sostenibilità, ... 'Come elaborare una proposta politica ben definita', a cura del think tank International Youth; 'Il ...

