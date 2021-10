Sostenibilità e transizione energetica: Enel X affianca Genagricola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Genagricola ha scelto Enel X per raggiungere l’obiettivo di diventare la prima azienda agricola italiana a impatto zero. Il Report di circolarità sviluppato da Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l’innovazione e guidano la transizione energetica, è stato il punto di partenza della collaborazione che ha permesso alla più grande azienda agricola italiana – con 8mila ettari coltivati in 22 siti lungo tutta la Penisola – di misurare il livello di maturità circolare di partenza delle proprie attività e di conoscere e individuare gli strumenti concreti per avviare il processo di piena decarbonizzazione delle stesse. “Per avviare un percorso di Sostenibilità concreto è necessario partire dall’analisi e dalla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha sceltoX per raggiungere l’obiettivo di diventare la prima azienda agricola italiana a impatto zero. Il Report di circolarità sviluppato daX, la business line globale del Gruppoche offre servizi che accelerano l’innovazione e guidano la, è stato il punto di partenza della collaborazione che ha permesso alla più grande azienda agricola italiana – con 8mila ettari coltivati in 22 siti lungo tutta la Penisola – di misurare il livello di maturità circolare di partenza delle proprie attività e di conoscere e individuare gli strumenti concreti per avviare il processo di piena decarbonizzazione delle stesse. “Per avviare un percorso diconcreto è necessario partire dall’analisi e dalla ...

Garanzia Italia di SACE, pool di banche a supporto del Gruppo Cornaglia ...piano di sviluppo italiano ed estero e rafforzerà il proprio impegno sui temi della sostenibilità, ... anche grazie alle grandi sfide poste dal mercato e dalla transizione energetica " ha dichiarato ...

