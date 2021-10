Sopracciglia sottili, il ritorno della tendenza anni ’90 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Negli anni ‘90, le top model più belle e famose del mondo facevano i conti con canoni di bellezza leggermente diversi da quelli di oggi. Attualmente ci sono i social a dettare quasi tutte le leggi a riguardo. Per citarne alcuni, i nomi più gettonati erano quelli di Naomi Campbell e Claudia Schiffer, oggi invece ci sono Gigi Hadid e Kendall Jenner. Così come la moda e l‘abbigliamento erano diversi, anche i canoni estetici e il make up hanno vissuto una fase diversa da quella odierna. Piano piano sembra però che qualcosa torni di tendenza. È il caso delle Sopracciglia sottili nate negli anni ‘90, temute e odiate da tanti, rivalutate da alcuni. Secondo gli esperti con la memoria lunga, il primo a realizzare le Sopracciglia sottili fu il make up artist Kevyn Aucoin su una ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Negli‘90, le top model più belle e famose del mondo facevano i conti con canoni di bellezza leggermente diversi da quelli di oggi. Attualmente ci sono i social a dettare quasi tutte le leggi a riguardo. Per citarne alcuni, i nomi più gettonati erano quelli di Naomi Campbell e Claudia Schiffer, oggi invece ci sono Gigi Hadid e Kendall Jenner. Così come la moda e l‘abbigliamento erano diversi, anche i canoni estetici e il make up hanno vissuto una fase diversa da quella odierna. Piano piano sembra però che qualcosa torni di. È il caso dellenate negli‘90, temute e odiate da tanti, rivalutate da alcuni. Secondo gli esperti con la memoria lunga, il primo a realizzare lefu il make up artist Kevyn Aucoin su una ...

