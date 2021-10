Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis confessa: “Ho tradito”. Il racconto dell’opinionista del GF Vip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sonia Bruganelli ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo molto parlare di lei: l’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis non ha nascosto alcuni tradimenti del suo passato. Un ricordo che si collega direttamente con gli inizi del rapporto assieme al celebre conduttore. Sonia Bruganelli ammette: “Ho tradito quando ho conosciuto Paolo” Questa edizione del GF Vip di Alfonso Signorini rischia di essere a suo modo storico: finora infatti le dinamiche più interessanti si sono svolte nello studio del reality, dove Sonia Bruganelli e Adriana Volpe stanno dando vita a pesanti battibecchi che coinvolgono anche Giancarlo Magalli. Per questo l’attenzione ora è tutta sulla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo molto parlare di lei: l’opinionista del Grande Fratello Vip edinon ha nascosto alcuni tradimenti del suo passato. Un ricordo che si collega direttamente con gli inizi del rapporto assieme al celebre conduttore.ammette: “Hoquando ho conosciuto” Questa edizione del GF Vip di Alfonso Signorini rischia di essere a suo modo storico: finora infatti le dinamiche più interessanti si sono svolte nello studio del reality, dovee Adriana Volpe stanno dando vita a pesanti battibecchi che coinvolgono anche Giancarlo Magalli. Per questo l’attenzione ora è tutta sulla ...

