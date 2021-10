Sonia Bruganelli, il retroscena sulla storia con Paolo Bonolis: “Sì, ho tradito” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe. Per lei si tratta di una esperienza completamente nuova dal momento che è una produttrice ed è abituata a stare molto più spesso dietro le telecamere. Sono stati i figli a convincerla a iniziare questa avventura all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. I suoi due figli più grandi, Silvia e Davide, si alternano nel programma: “Sono fan e conoscono alcuni concorrenti”. A Tv Sorrisi e canzoni ha detto di non voler più ricoprire il ruolo di opinionista in futuro: “La mia esperienza in tv finisce col GF Vip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela”. Evidentemente questo ruolo inedito non l’ha pienamente convinta e così con tutta probabilità Sonia Bruganelli ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe. Per lei si tratta di una esperienza completamente nuova dal momento che è una produttrice ed è abituata a stare molto più spesso dietro le telecamere. Sono stati i figli a convincerla a iniziare questa avventura all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. I suoi due figli più grandi, Silvia e Davide, si alternano nel programma: “Sono fan e conoscono alcuni concorrenti”. A Tv Sorrisi e canzoni ha detto di non voler più ricoprire il ruolo di opinionista in futuro: “La mia esperienza in tv finisce col GF Vip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela”. Evidentemente questo ruolo inedito non l’ha pienamente convinta e così con tutta probabilità...

