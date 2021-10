Sondaggi politici elettorali oggi 6 ottobre | crollo Lega | ballottaggi a rischio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra scandali, candidati sbagliati alle comunali e strade sempre più divergenti a livello nazionale, il centrodestra unito delle politiche del 2018 è un ricordo. Il voto alle amministrative consegna una fotografia molto diversa da quella nazionale e, proprio perché neil’alleanza veleggia ben sopra il 40 per cento, la sconfitta nei grandi comuni è ancora più pesante. Milano, Napoli e Bologna sono state perse al primo turno e Torino rischia di aggiungersi, l’unica incognita rimane Roma. Vediamo i motivi della debacle e gli ultimia livello nazionale, dove il PD torna in testa.: PD sale, scende laA livello nazionale BidiMedia ha realizzato un ...

... poi, "condita" con la presenza didi diversi orientamenti, pronti a sposare una tesi non per la sua fondatezza, ma per avere vantaggi nel mercato elettorale e nei, la confusione ...I fenomeni politico - sociali possono essere anticipati dai, ma sono sempre i passaggi ... giustificati con la perenne emergenza corruzione annidata solo tra gli avversari. Gli ...di SERGIO SIMEONE* – L’affermazione del centrosinistra e la débacle del centrodestra nelle grandi città al primo turno delle elezioni amministrative sono da attribuire certamente anche agli errori com ...Difficile, a Roma, che il voto a Raggi e Calenda finisca al centrodestra. I candidati proposti da Meloni e Salvini erano deboli per stessa ammissione di chi li ha votati. E a Trieste e Torino il voto ...