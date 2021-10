Sky Italia chiude il 2020 con un rosso di 2 miliardi di euro: tutte le cifre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sky Italia chiude il 2020 con un rosso di 2 miliardi di euro. Il calo dovuto principalmente al decremento degli abbonamenti. SKY, rosso DA 2 miliardi Il gruppo Sky Itala chiude il 2020 con un rosso di oltre 2 miliardi di euro. In peggioramento rispetto al 2019, anno in cui c’era un rosso di 82,1 milioni: il motivo è in gran parte da legare alla pandemia. Sky Italian Holdings, la controlla del gruppo, ha realizzato ricavi a livello consolidato per 2,9 miliardi di euro, in calo di circa 400 milioni rispetto a 3,3 miliardi del 2019. Un calo dovuto, principalmente, al decremento dei ricavi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Skyilcon undi 2di. Il calo dovuto principalmente al decremento degli abbonamenti. SKY,DA 2Il gruppo Sky Italailcon undi oltre 2di. In peggioramento rispetto al 2019, anno in cui c’era undi 82,1 milioni: il motivo è in gran parte da legare alla pandemia. Skyn Holdings, la controlla del gruppo, ha realizzato ricavi a livello consolidato per 2,9di, in calo di circa 400 milioni rispetto a 3,3del 2019. Un calo dovuto, principalmente, al decremento dei ricavi ...

Sky Italia chiude il 2020 in rosso per 2 mld: Comcast inietta 1,3 mld Calcio e Finanza

