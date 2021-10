Skoda | da barbabietola e miscanto nuovi materiali sostenibili per le auto di domani

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non di sole riduzioni di emissioni di CO2 dei motori può parlare l’impegno nellatà. Perciò basta parti in plastica (forse), sì alle barbabietole da zucchero per gli interni dei modelli del futuro. È questo il progetto allo studio die della Technical University di Liberec: attraverso il suo dipartimento di sviluppo tecnologico, infatti, la casa ceca sta lavorando alla realizzazione di un materiale sostenibile da utilizzare per i rivestimenti interni ricavato dalla polpa dellada zucchero proveniente da Dobrovice, a qualche chilometro dal quartier generale di. La lavorazione richiederebbe un procedimento particolare per l’essiccazione della pianta che potrebbe essere brevettato dalla stessa casa, la quale sta studiando l’applicazione anche di un altro materiale, ricavabile dal ...

