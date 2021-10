Sindaco Roma, Gualtieri ‘se la sente calda’: “No ad accordi sottobanco”, ma il Pd ha già organizzato tutto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sicuramente fra i diversi pregi che ha, Roberto Gualtieri ha dalla sua la mancanza di cinismo e cattiveria, ‘doti’ che invece completano e forgiano il ‘politico tipo’. Parliamo di un eccellente professore, un tecnico, impegnato più a risolvere i problemi piuttosto che a ‘classificarli’ per urgenza ‘amicizia’. Dunque è abbastanza ovvio che dietro a Gualtieri – rispettando una ‘tradizione secolare’ – che piaccia o meno vi sia l’intero dispiegamento dell’apparato in forze al Nazareno il quale, punta il compasso proprio sulla Capitale per poi cercare di allargare il suo raggio d’azione. Gualtieri, come Michetti uno ‘sconosciuto’ perbene, supportato però dalla politica di governo Del resto, se c’è una cosa che ha ‘intenerito’ di questa sterile campagna elettorale Romana, è la perfetta similitudine di ‘anonimia’ che ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sicuramente fra i diversi pregi che ha, Robertoha dalla sua la mancanza di cinismo e cattiveria, ‘doti’ che invece completano e forgiano il ‘politico tipo’. Parliamo di un eccellente professore, un tecnico, impegnato più a risolvere i problemi piuttosto che a ‘classificarli’ per urgenza ‘amicizia’. Dunque è abbastanza ovvio che dietro a– rispettando una ‘tradizione secolare’ – che piaccia o meno vi sia l’intero dispiegamento dell’apparato in forze al Nazareno il quale, punta il compasso proprio sulla Capitale per poi cercare di allargare il suo raggio d’azione., come Michetti uno ‘sconosciuto’ perbene, supportato però dalla politica di governo Del resto, se c’è una cosa che ha ‘intenerito’ di questa sterile campagna elettoralena, è la perfetta similitudine di ‘anonimia’ che ha ...

Advertising

ItaliaViva : Complimenti e congratulazioni a Francesca Leoncini e Valerio Casini, i più votati a Roma nella lista Calenda Sindac… - CarloCalenda : 4) Si candida a sindaco di Roma quando nessuno nel PD lo voleva fare. 5) Partecipa al tavolo inconcludente del csx… - ilfoglio_it : ?? #Calenda: 'Non faremo apparentamenti né alleanze. Uno dei miei obiettivi era diventare sindaco di #Roma e questo… - quantunque1 : RT @CarloCalenda: 4) Si candida a sindaco di Roma quando nessuno nel PD lo voleva fare. 5) Partecipa al tavolo inconcludente del csx per 8… - GiusPecoraro : RT @ilmessaggeroit: Sindaco Roma, Gualtieri: «Con Calenda programma convergente. E confermo no ai 5S in giunta» -