Sindaco Roma | Gualtieri ‘se la sente calda’ | “No ad accordi sottobanco” | ma il Pd ha già organizzato tutto

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sicuramente fra i diversi pregi che ha, Robertoha dalla sua la mancanza di cinismo e cattiveria, ‘doti’ che invece completano e forgiano il ‘politico tipo’. Parliamo di un eccellente professore, un tecnico, impegnato più a risolvere i problemi piuttosto che a ‘classificarli’ per urgenza ‘amicizia’. Dunque è abbastanza ovvio che dietro a– rispettando una ‘tradizione secolare’ – che piaccia o meno vi sia l’intero dispiegamento dell’apparato in forze al Nazareno il quale, punta il compasso proprio sulla Capitale per poi cercare di allargare il suo raggio d’azione., come Michetti uno ‘sconosciuto’ perbene, supportato però dalla politica di governo Del resto, se c’è una cosa che ha ‘intenerito’ di questa sterile campagna elettoralena, è la perfetta similitudine di ‘anonimia’ che ha ...