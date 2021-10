Simest, per le Pmi del Sud 480 milioni e fondo perduto fino al 40% (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Accesso facilitato per le Piccole e Medie Imprese del Sud Italia ai nuovi Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione targati Simest, la società del Gruppo CDP presieduta da Pasquale Salzano e guidata dall’amministratore delegato Mauro Alfonso.Il fondo 394, gestito in convenzione Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale per l’erogazione degli strumenti a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo), è stato, infatti, rifinanziato per 1,2 miliardi di euro dalle risorse dell’Unione Europea – NextGenerationUe attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Due i grossi vantaggi per le PMI del Mezzogiorno, con l’intento di contribuire a colmare il divario con il resto del Paese attraverso l’inversione dei fenomeni di depauperamento economico:1) risorse dedicate per 480 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Accesso facilitato per le Piccole e Medie Imprese del Sud Italia ai nuovi Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione targati, la società del Gruppo CDP presieduta da Pasquale Salzano e guidata dall’amministratore delegato Mauro Alfonso.Il394, gestito in convenzione Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale per l’erogazione degli strumenti a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo), è stato, infatti, rifinanziato per 1,2 miliardi di euro dalle risorse dell’Unione Europea – NextGenerationUe attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Due i grossi vantaggi per le PMI del Mezzogiorno, con l’intento di contribuire a colmare il divario con il resto del Paese attraverso l’inversione dei fenomeni di depauperamento economico:1) risorse dedicate per 480 ...

