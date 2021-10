Simest investe 1 | 7 milioni su rafforzamento Gruppo Baglioni nel mercato cinese

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) –CDP)1,7di euro per sostenere la crescita internazionale di, azienda di Novara attiva nella produzione e commercializzazione di serbatoi e corpi a pressione in acciaio al carbonio e inox. Le risorse fornite sono parte di un’operazione complessiva di oltre 5di euro e contribuiranno alla realizzazione di un nuovo stabilimento in Cina da parte della controllata Aircom General Equipment Manufacturing Co. di cuiè divenuta azionista di minoranza. L’operazione, che ha beneficiato anche dell’intervento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, consentirà una riorganizzazione ed un potenziamento ...