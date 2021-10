' Siete cancro per il palazzo' | coppia gay denuncia condomini

Advertising

Nelle parti comuni erano stati appicciati nei mesi precedenti biglietti dove la coppia veniva definita "unper il palazzo". E ancora insulti. Oggi la decisione di rivolgersi ai carabinieri. ...Estirpiamo questo!", si legge in uno dei volantini affissi nel palazzo e addirittura nel ... outstream "affetti da un'ignoranza che è seconda solo alla vostra sete di riscatto sociale che ...(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Minacce, insulti omofobi fino ad arrivare al danneggiamento dell'auto. È quanto ha subito una coppia gay di Torino che nei giorni scorsi ha denunciato ai carabinieri il clima ...Presto vi manderemo via da questo condominio. Quelli come voi non sono graditi”, è solo uno dei tanti messaggi offensivi ricevuti da Alex e ...