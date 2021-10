Advertising

Ultime Notizie dalla rete : chiama MateBook

La Repubblica

Computer14s In un quadro generale complicato dall'assenza dell'offerta smartphone dopo il noto bando statunitense, la divisione consumer di Huawei compensa con una gamma più variegata di ...Oltre al nuovo portatile14s, Huawei ha annunciato anche tre novità pensate per i gamer. Contraddistinti dal marchio ... SiWireless Charging Mouse Pad GT, si collega via USB - C e ...Si chiama MateBook 14s ed è il nuovo laptop premium di Huawei - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...Ampia la connettività che vede due porte USB - C, una USB 3.2, uscita video HDMI, jack audio 2 - in - 1, webcam 720p, quattro microfoni, quattro altoparlanti con tweeter e woofer per un'esperienza mul ...