Shell, Fiat e Pirelli prima del calcio: chi è Berardi, l'uomo nuovo della Roma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il nome nuovo della Roma, colui al quale Dan e Ryan Friedkin affidano la gestione della società, scelto direttamente dal presidente e da suo figlio, è quello di Pietro Berardi, nuovo Corporate Chief ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il nome, colui al quale Dan e Ryan Friedkin affidano la gestionesocietà, scelto direttamente dal presidente e da suo figlio, è quello di PietroCorporate Chief ...

A.S. Roma, Fiengo lascia. Pietro Berardi nuovo CEO e DG ...proseguito la carriera presso Royal Dutch Shell in Europa, prima di trasferirsi nel settore dell'automotive, dove ha lavorato per oltre 15 anni in ruoli di leadership negli Stati Uniti sia per Fiat ...

