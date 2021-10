“Sex and the City”: il revival a dicembre su HBO Max (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sex and the City” spopolerà a dicembre con il suo revival negli Stati Uniti d’America sulla piattaforma HBO Max. La serie seguirà le avventure di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) alle prese con i loro cinquant’anni. Mancherà invece all’appello Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones. “Sex and the City” arriva in dicembre con una nuova serie su HBO Max Arriva in dicembre il revival di “Sex and the City”. La serie tv uscirà negli Stati Uniti d’America sulla piattaforma HBO Max. Tutti i fan erano già rassegnati nel vedere la serie appena nel 2022, ma la produzione ha anticipato l’uscita. Secondo quanto annunciato all’evento di lancio di HBO Max Europe, il revival uscirà già nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sex and the” spopolerà acon il suonegli Stati Uniti d’America sulla piattaforma HBO Max. La serie seguirà le avventure di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) alle prese con i loro cinquant’anni. Mancherà invece all’appello Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones. “Sex and the” arriva incon una nuova serie su HBO Max Arriva inildi “Sex and the”. La serie tv uscirà negli Stati Uniti d’America sulla piattaforma HBO Max. Tutti i fan erano già rassegnati nel vedere la serie appena nel 2022, ma la produzione ha anticipato l’uscita. Secondo quanto annunciato all’evento di lancio di HBO Max Europe, iluscirà già nel ...

