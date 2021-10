Sesa | informativa sullo share buy-back

Leggi su quifinanza

ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 28 settembre al 4 ottobre 2021 ha complessivamente acquistato 5.850 azioni ordinarie, pari allo 0,03775511% dell'attuale capitale sociale ad un prezzo medio unitario di 153,81166 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 899.798,22 euro. Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 agosto 2021 Al 5 ottobre,possiede complessivamente 20.984 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,13542791% dell'attuale capitale sociale.