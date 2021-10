Serie A, giudice sportivo, 2 turni ad Acerbi della Lazio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In riferimento alle partite dell’ultimo turno di campionato, il giudice sportivo ha squalificato per due giornata Francesco Acerbi (Lazio) “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima Sanzione); per avere, al 31? del secondo tempo (della gara con il Bologna), all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi”. Due turni anche per Simone Bastoni (Spezia) “per avere, al 36? del secondo tempo (della partita con il Verona, ndr), col pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata”. Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In riferimento alle partite dell’ultimo turno di campionato, ilha squalificato per due giornata Francesco) “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima Sanzione); per avere, al 31? del secondo tempo (gara con il Bologna), all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi”. Dueanche per Simone Bastoni (Spezia) “per avere, al 36? del secondo tempo (partita con il Verona, ndr), col pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata”.

