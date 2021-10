Sequestro da 7 milioni di euro all’ex patron della Nocerina Calcio Citarella (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ considerato socialmente pericoloso perché indiziato di appartenere ad un’associazione di tipo camorristico ma è anche accusato di essere responsabile di intestazione fittizia di beni contro la pubblica amministrazione, l’imprenditore Nocerino Giovanni Citarella, figlio del defunto Gennaro, ucciso negli anni 90 in un agguato camorristico perché ritenuto appartenente all’organizzazione camorristica nuova famiglia di Carmine Alfieri. Giovanni Citarella è stato condannato in via definitiva per concorso nel reato di tentata uscito di stampo camorristico ed oggi i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad uno provvedimento di Sequestro per un valore stimato di 7 milioni di euro. L’indagine è partita dall’operazione doppio binario due: gli accertamenti hanno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ considerato socialmente pericoloso perché indiziato di appartenere ad un’associazione di tipo camorristico ma è anche accusato di essere responsabile di intestazione fittizia di beni contro la pubblica amministrazione, l’imprenditore Nocerino Giovanni, figlio del defunto Gennaro, ucciso negli anni 90 in un agguato camorristico perché ritenuto appartenente all’organizzazione camorristica nuova famiglia di Carmine Alfieri. Giovanniè stato condannato in via definitiva per concorso nel reato di tentata uscito di stampo camorristico ed oggi i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad uno provvedimento diper un valore stimato di 7di. L’indagine è partita dall’operazione doppio binario due: gli accertamenti hanno ...

