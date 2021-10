“Senza paura e con le idee”. Giovanni Fortunato, il sindaco di FdI che ha vinto sfidando le minacce (video) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sono di centrodestra, di Fratelli d’Italia, ho vinto con le idee, con la continuità dell’azione politica, con un’idea di città del futuro che possa essere d’esempio per tutto il sud”. Ma Giovanni Fortunato, sindaco confermato a furor di popolo nel comune salernitano di Santa Marina, nel golfo di Policastro, ha vinto anche contro le minacce di morte. Quelle apparse, una mattina di due settimane fa, sui muri e su alcuni mezzi del comune cilentano in cui vivono, tra collina e litorali da sogno, oltre tremila persone, alla foce di un fiume che accarezza la frazione di Policastro Bussentino. minacce che non hanno impedito a Fortunato di confermarsi primo cittadino con 1337 preferenze contro le 605 della lista guidata da Vincenzo Castaldo e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sono di centrodestra, di Fratelli d’Italia, hocon le, con la continuità dell’azione politica, con un’idea di città del futuro che possa essere d’esempio per tutto il sud”. Maconfermato a furor di popolo nel comune salernitano di Santa Marina, nel golfo di Policastro, haanche contro ledi morte. Quelle apparse, una mattina di due settimane fa, sui muri e su alcuni mezzi del comune cilentano in cui vivono, tra collina e litorali da sogno, oltre tremila persone, alla foce di un fiume che accarezza la frazione di Policastro Bussentino.che non hanno impedito adi confermarsi primo cittadino con 1337 preferenze contro le 605 della lista guidata da Vincenzo Castaldo e ...

