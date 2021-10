Sei stressato? Forse hai solo bisogno di leggere (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un romanzo, un saggio, un giornale, un fumetto possono contribuire a ridurre lo stress del 68%. Il dato arriva dall’Università del Sussex in base a uno studio svolto su un campione di volontari. leggere può rivelarsi un possibile antidoto così come passeggiare, ascoltare musica e più in generale dedicarsi ad attività che ci “staccano”, ci “mettono in pausa”, dai problemi quotidiani. Sei stressato in un momento di multitasking? Forse hai solo bisogno di una terapia a base di pagine da divorare. Il lettore sogna, si immedesima nei personaggi, sfugge dai pensieri negativi e può vivere tante vite, può essere uno, nessuno e centomila. E se gli schemi divorano, la lettura nutre: è un’arma di libertà che ci consente di sviluppare la nostra creatività e fantasia. Sane abitudini contro lo stress A bordo ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un romanzo, un saggio, un giornale, un fumetto possono contribuire a ridurre lo stress del 68%. Il dato arriva dall’Università del Sussex in base a uno studio svolto su un campione di volontari.può rivelarsi un possibile antidoto così come passeggiare, ascoltare musica e più in generale dedicarsi ad attività che ci “staccano”, ci “mettono in pausa”, dai problemi quotidiani. Seiin un momento di multitasking?haidi una terapia a base di pagine da divorare. Il lettore sogna, si immedesima nei personaggi, sfugge dai pensieri negativi e può vivere tante vite, può essere uno, nessuno e centomila. E se gli schemi divorano, la lettura nutre: è un’arma di libertà che ci consente di sviluppare la nostra creatività e fantasia. Sane abitudini contro lo stress A bordo ...

Advertising

Mario83413217 : @matteosalvinimi Capisco che sei stressato dalla mazzata ma è roba di due giorni fa , oramai vecchia . Ti servono… - achilli_mattia : Però vedi io non capisco se torni a casa e sei stressato perché ti devi attaccare al vino? Non è una soluzione sana… - GiulianoBielli : @BaroniIngrid @PalliCaponera @N_i_c_o_la Infatti è il momento migliore quando sei stressato dalla giornata , soprattutto se sei fuori casa - wantedtobewendy : Peggio di aspettare i bus in ritardo, ci sono le persone che si lamentano dei bus in ritardo AD ALTA VOCE quando gi… - FartFromAmerika : 'sei un filino stressato' nooo ma va là... -

Ultime Notizie dalla rete : Sei stressato 10 motivi per "darci un taglio" ed aumentare l'autostima ... perché se sei insicura di fare quel taglio, forse noi riusciamo a toglierti qualche dubbio! 1. ... è vero, ma fa anche bene al capello, soprattutto se stressato da tinte o decolorazioni. Il giusto ...

Pomodoro, a sorpresa il raccolto sfiora 6 milioni di tonnellate ...7 miliardi Sei milioni di tonnellate prodotte, contro le 5 milioni e 600mila tonnellate previste. ... È evidente " sostengono gli operatori " che i costi di un sistema stressato da rincaro di costi ...

Test: quanto sei stressato in questo periodo? Scoprilo con un click Yeslife "Stressati e distratti Ma anche disabituati" Il comandante della polizia locale di Perugia: "Automobili più sicure, ma dotate di troppi elementi di distrazione" ...

... perché seinsicura di fare quel taglio, forse noi riusciamo a toglierti qualche dubbio! 1. ... è vero, ma fa anche bene al capello, soprattutto seda tinte o decolorazioni. Il giusto ......7 miliardimilioni di tonnellate prodotte, contro le 5 milioni e 600mila tonnellate previste. ... È evidente " sostengono gli operatori " che i costi di un sistemada rincaro di costi ...Il comandante della polizia locale di Perugia: "Automobili più sicure, ma dotate di troppi elementi di distrazione" ...