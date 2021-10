Se Spalletti restituisse Mertens al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Qualche giorno fa ai microfoni di 1Station Radio l’ex allenatore dell’Inter Corrado Orrico s’è lasciato scappare una piccola confessione che gli avrebbe fatto il tecnico del, il suo conterraneo Luciano. “Haro Horrado – così deve avergli detto, più o meno, Lucianone – qui nessuno parla del fatto che ho a disposizione una harta nascosta formidabile: Dries”. Ed in effetti, vuoi per le sorprendenti sette vittorie consecutive degli azzurri e vuoi per l’exploit definitivo di un Osimhen ben avviato alla consacrazione, è passata quasi inosservata un’assenza che in altri tempi, probabilmente, avrebbe fatto ben più rumore.non è un calciatore qualsiasi.è il calciatore più prolifico della storia del. E dunque è uno che – in condizione – sposta ...