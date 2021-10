“Scuole polo” per lo sviluppo della comunità educante con psicologi e pedagogisti. DDL Iori presentato al Senato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Istituire su tutto il territorio nazionale Scuole “polo” per il sostegno e lo sviluppo dell’intera comunità educante locale, che possano godere dell’apporto continuo dell’educatore, dello psicologo e del pedagogista e così potenziare le reti tra la scuola e le altre agenzie educative presenti sul territorio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Istituire su tutto il territorio nazionale” per il sostegno e lodell’interalocale, che possano godere dell’apporto continuo dell’educatore, dello psicologo e del pedagogista e così potenziare le reti tra la scuola e le altre agenzie educative presenti sul territorio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “Scuole polo” per lo sviluppo della comunità educante con psicologi e pedagogisti. DDL Iori presentato al Senato - LorenzoNottari : Domani Conped ed App saranno presenti alla conferenza stampa per la presentazione del DDL 2313 per l'istituzione de… - Siped_Italia : Conferenza stampa 'Istituzione di scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante' - 6 ottobre, R… - TaciDinha : RT @UniAvogadro: Il 5 ottobre 2021 l'Università del Piemonte Orientale fermerà le proprie attività nel polo alessandrino per rispettare l'o… - UniAvogadro : Il 5 ottobre 2021 l'Università del Piemonte Orientale fermerà le proprie attività nel polo alessandrino per rispett… -