Scuola | Bianchi “Stanziati fondi per sostituire i banchi non a norma”

ROMA (ITALPRESS) – "A giugno è stato effettuato dal Ministero, d'intesa con la struttura commissariale, un monitoraggio che ha fatto emergere la mancata conformità alle normative in materia di sicurezza antincendio degli arredi forniti da una ditta. Il commissario straordinario Figliuolo ha posto in essere tempestive azioni per ritirare i banchi risultati non idonei e il ministero dell'Istruzione sta provvedendo all'affidamento della rimozione degli arredi non conformi. Il Ministero dell'Istruzione ha provveduto ad assegnare le risorse stanziate alle istituzioni che si trovino nella necessità di completare la dotazione degli arredi scolastici". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, rispondendo a una interrogazione, durante il Question Time, sulla vicenda del recente ritiro dei banchi a rotelle acquistati ...

