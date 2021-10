Scuola, Bianchi prepara le linee guida per la quarantena: «Investiremo 100 milioni per lo screening» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) C’è un tema che ancora rimane da definire per la Scuola: la durata delle quarantene. Durante il question time alla Camera dei Deputati il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha spiegato che presto arriverà un protocollo unico: «È già stato convocato ed è operativo un tavolo tecnico Iss, ministero della Salute, dell’Istruzione e struttura commissariale per arrivare a un protocollo condiviso per disciplinare la quarantena nelle scuole e per giungere a linee comuni su tutto il territorio». L’anno scorso la Scuola è stata la prima a chiudere quando è arrivata la seconda ondata. Quando il numero di contagi ha cominciato a salire e le classi a rimanere in isolamento, la didattica a distanza è tornata in quasi tutto il Paese. Una prospettiva che per adesso sembra ancora lontana, sia per il livello di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) C’è un tema che ancora rimane da definire per la: la durata delle quarantene. Durante il question time alla Camera dei Deputati il ministro dell’Istruzione Patrizioha spiegato che presto arriverà un protocollo unico: «È già stato convocato ed è operativo un tavolo tecnico Iss, ministero della Salute, dell’Istruzione e struttura commissariale per arrivare a un protocollo condiviso per disciplinare lanelle scuole e per giungere acomuni su tutto il territorio». L’anno scorso laè stata la prima a chiudere quando è arrivata la seconda ondata. Quando il numero di contagi ha cominciato a salire e le classi a rimanere in isolamento, la didattica a distanza è tornata in quasi tutto il Paese. Una prospettiva che per adesso sembra ancora lontana, sia per il livello di ...

