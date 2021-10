Scaroni: «Milan, obiettivo Champions League. Donnarumma…» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, per parlare del Milan, del progetto stadio ma non solo, ecco le sue parole Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, per parlare del Milan, dl progetto stadio ma non solo. Le sue dichiarazioni. SCUDETTO – «È vero che dobbiamo inseguire i sogni ma quest’anno abbiamo previsto di arrivare in Champions, poi se dovessimo qualificarci primi della Serie A tanto meglio. Giochiamo un bel calcio e divertente vedo pochi passaggi all’indietro, è piacevole vedere la partita». Milan E NUOVO STADIO – «Abbiamo finalmente una squadra giovane ed equilibrata, sul fronte dei ricavi abbiamo avuto un po’ di calo fondi a causa Covid ma adesso sono contento per la permaneza di Sala perché proseguirà a pieno organico il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Paoloè intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, per parlare del, del progetto stadio ma non solo, ecco le sue parole Paoloè intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, per parlare del, dl progetto stadio ma non solo. Le sue dichiarazioni. SCUDETTO – «È vero che dobbiamo inseguire i sogni ma quest’anno abbiamo previsto di arrivare in, poi se dovessimo qualificarci primi della Serie A tanto meglio. Giochiamo un bel calcio e divertente vedo pochi passaggi all’indietro, è piacevole vedere la partita».E NUOVO STADIO – «Abbiamo finalmente una squadra giovane ed equilibrata, sul fronte dei ricavi abbiamo avuto un po’ di calo fondi a causa Covid ma adesso sono contento per la permaneza di Sala perché proseguirà a pieno organico il ...

