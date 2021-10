Scaroni: «Mi auguro che il pubblico di San Siro accolga bene Donnarumma» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Donnarumma è un grande portiere, ha dato un grande contributo al Milan e al fatto che siamo arrivati secondi e quindi in Champions League. Poi ha deciso di cambiare aria, uscendo dalla comfort zone e facendo una scelta coraggiosa. Gli auguro ogni bene, non ho nessun acredine nei suoi confronti, anzi. Spero che stasera il pubblico di San Siro lo accolga con simpatia”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni intervenendo a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “è un grande portiere, ha dato un grande contributo al Milan e al fatto che siamo arrivati secondi e quindi in Champions League. Poi ha deciso di cambiare aria, uscendo dalla comfort zone e facendo una scelta coraggiosa. Gliogni, non ho nessun acredine nei suoi confronti, anzi. Spero che stasera ildi Sanlocon simpatia”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolointervenendo a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24.

