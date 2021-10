Sbirri dentro le Foibe» scritta choc ad Ascoli Conestà Mosap | «Frutto di menti criminali Individuare e punire gli autori»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) «La questione dellenon deve riguardare solo i famigliari delle vittime e degli esuli, ma tutta la comunità. Rievocare l’orrore delleaugurandosi che vi finiscano dei poliziotti, è quanto di più vile si potesse fare. Mi auguro che laapparsa su un pannello nel centro storico di, sia quanto prima rimossa e che siano individuati e puniti severamente gli». Così Fabio, Segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (), sull’oltraggiosaapparsa adsu un pannello di truciolato e denunciata dall’Unione degli Istriani. «Un gesto così grave – dice– non può essere sottovalutato, né passare in secondo piano. Oltre all’attacco alla ...

elenaricci1491 : Sbirri dentro le #Foibe» scritta choc ad Ascoli. Conestà (#Mosap): «Frutto di menti criminali. Individuare e punire… - forzearmatenews : Sbirri dentro le #Foibe» scritta choc ad Ascoli. Conestà (#Mosap): «Frutto di menti criminali. Individuare e punire…

