Saronno Bike Week 2021 | la bicicletta al centro tra passato vintage e mobilità sostenibile

Advertising

varesenews : Dal 10 al 17 ottobre la Saronno Bike Week: il programma e le iniziative - ilSaronno : Saronno bike week: una settimana di eventi su due ruote: ecco il programma -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno Bike

Il Notiziario

Promuovere l'utilizzo della bicicletta in città e far conoscere la disciplina sportiva del ciclismo. Sono questi i due obiettivi che si prefigge di raggiungere laWeek , la manifestazione promossa dall'amministrazione comunale che si svolgerà nella città degli amaretti dal 10 al 17 ottobre 2021. A presentare il programma dell'evento, che il Comune ...Amedeo ha 24 anni e lavora ain un'azienda alimentare. Nel tempo libero è un educatore e ... inserendo itinerari per il running, per la mountain, eccetera. Potremo così veramente godere ...Si scaldano "i pedali" per la Saronno Bike Week. Tu@ Saronno: "Un faro acceso sul tema della bici, per dire che è un argomento vitale" ...Domenica in scena a Saronno "Le bici di una volta", dai primi prototipi fino ai giorni nostri. Appuntamento nel parco di villa Gianetti ...