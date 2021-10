Santa Marinella | via al rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)– “Il Suap del Comune di, in osservanzaindicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto del 25/11/2020) e della Giunta Regionale del Lazio ha avviato il procedimento didisuscadute il 31/12/2020 per i posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, posteggi fuori mercato, nonché nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, edi suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da ...

Il Santa Marinella espugna Passoscuro per 1-0 cominciando nel miglior modo possibile il suo campionato di Promozione. Una rete messa a segno da Ciro Di Fiandra al 28' del primo che vale tre punti