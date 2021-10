Salvini è un problema per l’Italia, dice Enrico Letta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Neanche il tempo di godersi la vittoria nelle urne, che la crisi innescata nel governo dalla Lega – con la diserzione del consiglio dei ministri e il mancato voto della delega fiscale – costringe il segretario del Pd Enrico Letta a tornare con i piedi per terra. «Lo strappo di Salvini è gravissimo e irresponsabile. La riforma fiscale è fondamentale per avere i soldi del Pnrr», dice Letta in un’intervista al Corriere. Ora, aggiunge, «sta a lui chiarire, ma c’è un nesso evidente tra il disastro elettorale della Lega e il tentativo di far saltare il banco. Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul premier, gli ha dato del bugiardo e chiede agli italiani di scegliere tra lui e Draghi. Noi difendiamo il premier e penso anche gli italiani». Perché Salvini e Meloni, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Neanche il tempo di godersi la vittoria nelle urne, che la crisi innescata nel governo dalla Lega – con la diserzione del consiglio dei ministri e il mancato voto della delega fiscale – costringe il segretario del Pda tornare con i piedi per terra. «Lo strappo diè gravissimo e irresponsabile. La riforma fiscale è fondamentale per avere i soldi del Pnrr»,in un’intervista al Corriere. Ora, aggiunge, «sta a lui chiarire, ma c’è un nesso evidente tra il disastro elettorale della Lega e il tentativo di far saltare il banco.ha detto cose di una gravità enorme sul premier, gli ha dato del bugiardo e chiede agli italiani di scegliere tra lui e Draghi. Noi difendiamo il premier e penso anche gli italiani». Perchée Meloni, ...

Advertising

davidallegranti : Per ora, il problema di Salvini non si chiama Morisi. Il problema di Salvini si chiama Salvini. - carlaruocco1 : Il tema non è la vita privata di #Morisi, ma quello di cui per anni si è servita la #bestia, ovvero odio, gogne, fa… - DadoneFabiana : Luca #Morisi ha fatto del perbenismo provocazione, dell'aggressione digitale mestiere. Il suo problema è l'ambivale… - CocoSafor : RT @FPanunzi: Pare, secondo il Corriere, che ieri sia toccato a @massimogara coprirsi di imbarazzo dicendo a Draghi che non sapeva esattame… - PaulGoat : RT @FPanunzi: Pare, secondo il Corriere, che ieri sia toccato a @massimogara coprirsi di imbarazzo dicendo a Draghi che non sapeva esattame… -