Salvini contro il Cts sulla riapertura delle discoteche: “Green Pass e 35% di capienza? Presa in giro senza senso” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Matteo Salvini ha pubblicato su Facebook una stoccata al governo e ai criteri di capienza suggeriti dal Comitato tecnico scientifico: “discoteche riaperte, col Green Pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori”. Il leader del Carroccio lo aveva promesso: dopo le elezioni la sua azione di governo sarebbe stata più concreta e diretta. Così l’affondo arriva dopo aver disertato ieri il Consiglio dei ministri sulla riforma fiscale. Matteo Salvini fa riferimento ai possibili criteri per la riapertura approvati dal Cts, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Matteoha pubblicato su Facebook una stoccata al governo e ai criteri disuggeriti dal Comitato tecnico scientifico: “riaperte, col, ma solo col 35% diinscientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori”. Il leader del Carroccio lo aveva promesso: dopo le elezioni la sua azione di governo sarebbe stata più concreta e diretta. Così l’affondo arriva dopo aver disertato ieri il Consiglio dei ministririforma fiscale. Matteofa riferimento ai possibili criteri per laapprovati dal Cts, ...

Advertising

marcodimaio : Ieri #Salvini prometteva che non ci sarebbero stati effetti sul governo dopo le #elezionicomunali2021. Oggi costrin… - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - borghi_claudio : Direi che ad ogni comizio la rabbia di Salvini contro il green pass sul lavoro aumenta... bene, benissimo. Non è pe… - domenicabestial : RT @buonweekend: Confindustria è contro la riforma del catasto anche se lo chiede l'Europa e addirittura l'OCSE E incalza vuole la riduzion… - SADIComic : cosa vuoi che rischi #Draghi ha numeri anche senza #SALVINI che da mesi e' in un Cul de Sac *se esce dal GOV rigua… -