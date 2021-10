Salvini alza il tiro per smarcarsi dal calo alle urne. "Ma siamo leali"

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il leader si rilancia con la battaglia fiscale e promette i congressi per placare la base. La Lega stravince solo in Veneto, male al Sud. Zaia: "Sostituire Matteo con Fedriga? Boiate"

andfranchini : Riforma tasse: dietro lo strappo di Salvini la paura di perdere ancora Alza il tiro sul fisco, protestando sul rita… - GiorgioGerardi1 : RT @ksnt63: #Salvini, disperato, alza la voce. Dai, fai cadere il governo e andiamo a vedere alle urne, fenomeno. Meloni è con te. Forza It… - laDiscussioneQ : Fisco. Parte la riforma. La Lega ci prova. Salvini alza la voce. Ma Draghi va avanti ##01 #Cdm #DanieleFranco… - giap87625642 : RT @ksnt63: #Salvini, disperato, alza la voce. Dai, fai cadere il governo e andiamo a vedere alle urne, fenomeno. Meloni è con te. Forza It… - BignamiBignami : RT @ksnt63: #Salvini, disperato, alza la voce. Dai, fai cadere il governo e andiamo a vedere alle urne, fenomeno. Meloni è con te. Forza It… -

Salvini alza

Poi però per ipocrisia o per paura si china il capo e sila manina. Quando c'è di mezzo il portafoglio, lo stipendio e la casa degli italiani, noi non chiniamo il capo' News correlate...Questo mi sembra lo scenario più probabile, quindi nulla di traumatico ma una tensione che si... Il PD ha sollevato la questione, Più Europa ha parlato di scelta politica inaccettabile,ha ...Il leader si rilancia con la battaglia fiscale e promette i congressi per placare la base. La Lega stravince solo in Veneto, male al Sud. Zaia: "Sostituire Matteo con Fedriga? Boiate" ...Le elezioni presentano il conto, il Carroccio diserta il Consiglio dei ministri sulla riforma di Irpef e catasto ...