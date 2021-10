Salvini allo scontro dopo le Comunali su tasse e discoteche: «Così è una presa in giro. Restiamo al governo se riduce le tasse» – Il video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Capitano rivende l’ultima tornata elettorale come un successo del Carroccio, con «69 sindaci in più eletti». La realtà, però, è che la Lega – e il centrodestra – nelle grandi città al voto non sono riusciti a eleggere nessun sindaco al primo turno. Per di più, Matteo Salvini sconta l’avanzata di Fratelli d’Italia, persino al Nord, mentre il partito che ha abbandonato il verde padano per passare al blu nazionalpopolare vede erodere il suo consenso. Sono lontani i fasti delle elezioni europee del 2019, quando la Lega e il suo segretario erano leader indiscussi del centrodestra e dell’agone politico italiano. Aggiungendo alla disfatta delle urne la vicenda di Luca Morisi – la Bestia è orfana del suo padre – e l’ampliamento del fronte giorgettiano all’interno del partito, diventa lampante la difficoltà di Salvini. E se la versione governista del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Capitano rivende l’ultima tornata elettorale come un successo del Carroccio, con «69 sindaci in più eletti». La realtà, però, è che la Lega – e il centrodestra – nelle grandi città al voto non sono riusciti a eleggere nessun sindaco al primo turno. Per di più, Matteosconta l’avanzata di Fratelli d’Italia, persino al Nord, mentre il partito che ha abbandonato il verde padano per passare al blu nazionalpopolare vede erodere il suo consenso. Sono lontani i fasti delle elezioni europee del 2019, quando la Lega e il suo segretario erano leader indiscussi del centrodestra e dell’agone politico italiano. Aggiungendo alla disfatta delle urne la vicenda di Luca Morisi – la Bestia è orfana del suo padre – e l’ampliamento del fronte giorgettiano all’interno del partito, diventa lampante la difficoltà di. E se la versione governista del ...

Advertising

SardoneSilvia : A sinistra ridicoli: volevano #Salvini condannato per aver combattuto l'immigrazione clandestina mentre gridano all… - gallina_di : Salvini apre un altro fronte col governo. Stavolta sulle discoteche ?? UN UOMO ALLO SBANDO, AIUTATELO IL TRADITORE D… - BuIISitting : RT @LuisaIannelli: Tutti a guardare allo strappo di #Salvini e nessuno al silenzio di #ForzaItalia unico anello debole, a mio avviso, del c… - Dagherrotipo1 : La @LegaSalvini va allo scontro ... non tanto col governo, quanto con la Meloni, andando a provare a pescare nel ba… - Brizioful : RT @Paroledipaola: Un Salvini allo sbando, che inseguendo la Meloni sul complottismo novax, non ha capito che oggi il consenso di Draghi or… -