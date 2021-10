Salvini “Al Governo per ridurre tasse, se vogliono escano Letta e Conte” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Lega non darà mai il suo ok all'aumento di tasse. Nella delega fiscale approvata ieri dal Cdm c'è un aumento possibile delle tasse sulla casa. Io sono in questo momento per ridurle le tasse e non per aumentarle, soprattutto su un bene primario come la casa”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Roma.“Il sostegno della Lega al Governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse, se qualcuno vuole provare ad aumentarle il sostegno della Lega non ci sarà mai – ha sottolineato Salvini -. Contiamo che il Parlamento tolga questi passaggi che si prestano a un aumento del carico fiscale sulla casa e poi tiriamo dritto sul taglio dell'Irap, sull'abbassamento dell'Iva, sulla revisione degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Lega non darà mai il suo ok all'aumento di. Nella delega fiscale approvata ieri dal Cdm c'è un aumento possibile dellesulla casa. Io sono in questo momento per ridurle lee non per aumentarle, soprattutto su un bene primario come la casa”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, nel corso di un punto stampa a Roma.“Il sostegno della Lega alnon è in discussione quando si tratta di tagliare le, se qualcuno vuole provare ad aumentarle il sostegno della Lega non ci sarà mai – ha sottolineato-. Contiamo che il Parlamento tolga questi passaggi che si prestano a un aumento del carico fiscale sulla casa e poi tiriamo dritto sul taglio dell'Irap, sull'abbassamento dell'Iva, sulla revisione degli ...

